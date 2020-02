¡Callad y dejad a la árbitra tranquila de una vez!

A sus once años, el portero del Stadium Pablo Hernández se enfrentó a la grada para detener los improperios. El portero se rebeló ante «una injusticia». «No entiendo qué pasa en el deporte. No sé por qué la gente se pone así delante de nosotros, que somos unos 'guajes'». «No es la primera vez que escucho algo así», lamenta. «En otra ocasión escuché que el fútbol era solo para hombres y que no podía haber árbitras. Eso no debe ser así», explica.