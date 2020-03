Call of Duty: Warzone, el nuevo juego Battle Royale gratuito para competir con Fortnite

La versión Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare, llamada oficialmente Call of Duty: Warzone, ha sido lanzada y puede descargarse gratis para PlayStation 4, Xbox One y PC desde el 10 de marzo. El juego fue revelado oficialmente ayer, y en lugar de requerir comprar una copia de Modern Warfare para jugar, Activision lo hace gratuito para todos. En declaraciones a IGN, Activision también confirmó que Warzone no requerirá una suscripción a PlayStation Plus para jugar.