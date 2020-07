Call of Duty: Infinity Ward retira el gesto del OK por parecerse a un símbolo supremacista

Infinity Ward ha decidido realizar algunos cambios en Call of Duty: Modern Warfare y COD: Warzone y ha retirado gesto del OK del juego, un símbolo que la Liga Anti-Difamación (ADL) catalogó en septiembre de 2019 como parte de la simbología supremacista blanca y sumó el OK a su lista dedicada a la simbología del odio. Esta utilización del símbolo se remonta al año 2017 cuando en 4Chan los usuarios empezaron una farsa con la que indicaban que el OK guardaba un significado racista oculto, con el fin de engañar a los medios de comunicación