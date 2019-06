Caitlin, la joven que se levanta cada mañana sin recordar qué hizo el día anterior

Para ella, ayer no fue ayer. Ayer fue el 12 de octubre de 2017. Aquel día, Caitlin, una estudiante del instituto Guilford, con sólo 14 años, hacía deporte en la escuela como era habitual en ella. Durante una carrera de campo a través, un compañero comenzó a hacer el tonto a su alrededor, provocando que cayera y se golpeara la cabeza en la frente. Ahí empezó todo. O terminó. Su cerebro decidió no volver a almacenar nuevos recuerdos. El pasado quedó intacto, pero el futuro ya no tendría espacio en su mente. Cada noche su memoria se resetea.