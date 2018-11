La caída de Villa PP: la Justicia decreta el derribo de 52 chalés de lujo en O Grove

La piqueta llama a las puertas de ‘Villa PP’. Así es como se conoce la lujosa urbanización de 52 chalés, con sus soláriums y sus piscinas saladas, en primera línea de playa de Os Raeiros (San Vicente do Mar, O Grove), una urbanización levantada hace casi 20 años que un juzgado de Pontevedra ha ordenado demoler. No es la primera sentencia contraria a los intereses de los propietarios, pero la posibilidad de evitar el derribo de las viviendas es cada vez más lejana, en un caso marcado por los vaivenes políticos y no exento de alguna vendetta.