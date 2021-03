Cadillacs and Dinosaurs, una brutal distopía Xenozoica con el sensacional toque arcade de Capcom

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

A Capcom se le da de miedo combinar conceptos imposibles dejando su impronta y durante décadas su logotipo fue sinónimo de recreativas de éxito. Prueba de ello es su casi intachable legado de crossovers, adaptaciones y colaboraciones. Ahora bien, lo de Cadillacs and Dinosaurs es otro nivel: no solo es un soberbio beat’ em up, sino que también es un ejemplo del derroche de talento de los genios de Osaka.