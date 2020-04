Cada vez que buscas a esta actriz porno en PornHub, ayudas a la lucha contra el coronavirus

Asa Akira dona sus ingresos de PornHub a hospitales de Nueva York. Anunció en Instagram e invitó a sus millones de seguidores a unirse a la iniciativa con donaciones a cambio de un video de agradecimiento personalizado. Respuesta abrumadora, PornHub decidió que por cada mil dólares donados la página aportará otros mil."Soñé que mi garganta se hinchaba y no podía respirar. Llamaba al 911, pero la ambulancia nunca llegaba y cuando me daba cuenta de que no venía nadie, de pronto volvía a respirar. Desperté y sabía que tenía que aportar de algu...