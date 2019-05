La culpa es de nadie (no en mi turno)

Hoy voy a pedir una locura: que los que cobran por hacer algo se responsabilicen de lo que hacen. Sé que es como si me hubiese vuelto loco, pero alguien tenía que decirlo. Os pongo tres ejemplos y ya me decís:

-ITV (y asimilables):

Yo veo bien que nos obliguen a pasar un control a los automóviles o a los edificios, pero cuando la empresa da el visto bueno debería responsabilizarse, durante un tiempo,d e lo que ha firmado. No puede ser que un día después de pasar la inspección técnica de edificios se pueda caer una casa por daños estructurales. No puede ser que un día después de pasar la ITV se pueda estrellar un coche con las pastillas de los discos desgastadas. Y que nadie sea responsable. El que firme, que apechugue.

-Interventores de cuentas:

Los municipios cuentan con interventores. Se supone que estos personajes auditan las cuentas, controlan el gasto, vigilan que no se queden facturas en el cajón y controlan que el dinero se aplique a cada partida. ¿Cómo es posible que salgan decenas de pufos en lo ayuntamientos y no haya ni un sólo interventor encausado, o siquiera despedido? ¿qué puñetas pasa? Si las cuentas municipales son una chapuza, si se ha desviado dinero, si aparece deuda oculta, es que el interventor no está haciendo su trabajo y como mínimo se trata de negligencia.

Notarios:

La gente no entiende la cláusula suelo. La gente no entiende las cláusulas de la hipoteca. Todo está redactado en la letra pequeña con palabras obtusas... Pero resulta que para firmar esas escrituras hubo que ir a un notario, y resulta que la obligación de ese señor, que cobra sus buenos cuartos por poner cara de albóndiga, está en aclarar las dudas a las partes y asegurarse de que el consentimiento es completo. ¿Cómo puede ser que se acuse al banco o al hipotecado cuando hay una figura, obsoleta por demás, cuya finalidad es aclarar lo firmado? El notario da fe de que el consentimiento es completo, de que ambas partes están de acuerdo y comprenden lo firmado. Si alguien no se ha enterado, es responsabilidad del notario. ¿Cómo es posible que no hayan pringado nunca?

Seguro que a vosotros se os ocurren muchos más ejemplos. Yo paso de seguir, porque me cabreo.