"Cada CCAA va por libre": La segunda ola golpea la imagen internacional de España

En pocos países el virus se ha desatado tanto como en Estados Unidos. Pero su presidente, Donald Trump, que si por algo es famoso no es precisamente por sus conocimientos de geografía internacional, está preocupado por España. "En las últimas cinco semanas los casos per cápita [...] subieron más del 300% en España, (un país) del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal", dijo hace apenas unos días. "A España le está impactando mucho [la pandemia]", concluyó.