Cachondeo con las preguntas de Ignacio González al entrar en prisión

González se ha apuntado a un curso de petanca y que nada más llegar le preguntó a un funcionario dónde se podía ver el Real Madrid-Barça, si el agua era potable o no. "Nos hizo gracia, porque le tuvimos que explicar que en las cárceles no hay Movistar Plus ni Bein Sports y que sólo tienen acceso a las cadenas de TDT". Además se ha sabido cuál ha sido el menú que ha degustado en estos días en prisión: arroz con pollo, macarrones con tomate y yogures a punto de caducar.