«Lo que me cabrea profundamente es eso de «se cerró porque no era rentable». Eso es un insulto y una mentira»

Los servicios públicos no tienen que ser rentables. ¿Quieres ser económicamente liberal? Pues lee a Adam Smith. Hasta él sabía que hay servicios que tienen que ser públicos y que el estado se tiene que encargar de ellos porque la iniciativa privada no quiere ocuparse de ellos precisamente porque no son rentables. Y eso se lo deja Adam Smith al estado. Porque son servicios básicos, fundamentales, y si no lo hace el estado, entonces no lo hace nadie. El sector privado está para buscar un beneficio, el estado está para atender a los ciudadanos.