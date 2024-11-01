Cabina Virtual: Tecnología con corazón para combatir la soledad no deseada

La soledad es la pandemia silenciosa de nuestra sociedad, afectando especialmente a quienes más nos han dado: nuestros mayores. ???? Por eso nace Cabina Virtual, una plataforma diseñada para romper el aislamiento con la herramienta más humana que existe: la voz. ¿Qué hace a Cabina Virtual diferente? Simplicidad absoluta: Sin formularios, sin correos, sin contraseñas. Solo entrar y hablar. Privacidad por diseño: Las llamadas son anónimas y directas (P2P). No guardamos datos ni grabamos conversaciones.