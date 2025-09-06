edición general
Un caballo de galera se desploma en Palma por puro agotamiento

Un caballo se ha desplomado este sábado en pleno centro de Palma mientras tiraba de una galera turística. Este nuevo incidente ha reabierto el debate sobre el uso de animales para el transporte turístico en galeras. Tras lo ocurrido este sábado, Progreso en Verde ha vuelto a exigir el fin de las galeras. El partido animalista, en un comunicado, ha cargado contra la «nefasta gestión» del Ayuntamiento de Palma «por no cumplir con lo aprobado y poner fin al servicio de galeras de caballos».

reivaj01 #1 reivaj01
Pobrecillo.
También tiene tela que, con toda la gente que hay, no le saquen un barreño o algo para que pueda beber agua.
