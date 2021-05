C++ moderno para programadores en C [ENG]

Un curso básico de C++ para programadores en C. ¿Rres de los que en su día leiste el Stroustrup y C++ te pareció un megatruño de lenguaje? ¿crees que Java tiene una orientación a objetos mucho más saludable para tu cerebro y te has mantenido al margen de C++ durante años? Esta breve introducción al C++ moderno, con templates, lambdas, implementaciones que utilizan múltiples procesadores de algoritmos clásicos como quicksort, te mostrará como al igual que otros lenguajes con fama de ser insufribles a final del siglo pasado, C++ ha mejorado.