Mi búsqueda de un niño que aparecía en un vídeo de abuso sexual que me mandaron por WhatsApp

Un día, justo antes de dejar a mi hijo en la escuela, me enviaron un vídeo horrible en WhastsApp. Me hizo cuestionarme cómo se producían las imágenes y vídeos de abuso sexual infantil y cómo estos pueden circular abiertamente en las redes sociales. Pero lo que yo quería principalmente era una respuesta sobre todas las demás: ¿qué le ocurrió al niño del video? Puede sonar extraño, pero la mujer que me envió el video era una de las mamás que te encuentras en las puertas de la escuela. Algunas de nosotras habíamos abierto un grupo en WhatsApp…