Business as unusual (in statu quo post)

Debido al temporal Gloria he tenido que coger el AVE para ir a trabajar a Barcelona, las fuertes inundaciones cortaron la vía convencional. ¿Por qué el temporal no afectó al AVE? Porque en la zona de Massanet pasa por un gran viaducto lo suficientemente elevado como para que no le haya afectado las inundaciones. Eso sí, su mantenimiento resulta mucho más caro, pero siempre hay más dinero para mantener el AVE y menos para el tren convencional. Sin embargo, seguramente resultaría mejor inversión mantener en mejor estado la vía convencional...