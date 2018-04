Burundanga, la droga de los periodistas

«La Policía francesa ha detenido a un hombre por echar burundanga a una joven y robarle cuando estaba drogada [...] hace aproximadamente un mes en el sur de Francia, durante un concierto, según fuentes cercanas al caso», escribía ayer en «El Mundo» Pablo Herraiz. Un suceso impactante y del que sólo me gustaría matizar un par de detalles: no ha habido Policía francesa, no se ha detenido a nadie, el hombre del vídeo no echa burundanga en la copa y nadie le robó a la joven, que en ningún momento estuvo drogada de nada que no fuera alcohol.