Un bulo en la portada de Menéame

En esta web, donde sus usuarios siempre se quejan de los medios de desinformación que publican bulos, se ha publicado un bulo el día de hoy, o al menos una información falsa, ya que el titulo de la noticia y la entradilla no se corresponden con la realidad. Y ahí sigue en portada.

Que como se puede comprobar facilmente leyendo la noticia, no se ha aprobado ninguna reforma del despido improcedente, lo que se ha aprobado es una proposición no de ley donde se insta al gobierno a aprobar esta reforma que es algo totalmente diferente. Hay que reconocer que la propia web de RTVE es la que publica el bulo y que la propia noticia desmiente el titular. Pero somos nosotros, como usuarios de esta plataforma, los que con nuestros votos la hemos llevado a la portada.

Y aunque en los comentarios algunos usuarios han alertado de esto, e incluso el comentario destacado lo señala, la noticia sigue en portada con 160 votos positivos y solo 10 negativos en este momento. Me gustaría que prediquemos con el ejemplo y tiremos la noticia por ser claramente falsa tal y como esta redactada.