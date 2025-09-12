Bug, tan viejo como grave, que asola al sub artículos (y a cualquier sub que admita artículos)

Desde tiempos inmemoriales, hay un bug que pervierte y desvirtúa el normal desenvolvimiento de los artículos en Menéame. Su descripción es simple: en teoría, cuando yo envío un artículo puedo editarlo en cualquier momento ANTES DE QUE llegue a portada del sub. A partir de entonces, no debería poder hacerlo. Pero el bug lo permite, con consecuencias desastrosas para el futuro del artículo. Si lo editas tras su llegada a portada del sub, el artículo salta a portada general sin que tú ganes un ápice de karma. Pero salta de un modo muy particular: ocupa la posición en portada que le habría correspondido si hubiese llegado a ella en el mismo momento en que lo enviaste. Así, si yo edito un artículo que llegó a portada del sub a las 10:00 y resulta que lo envié a las 7:00, saltará a portada general en la posición que le habría tocado si hubiese saltado a las 7:00. De este modo, si han llegado a portada general 2 noticias en ese intervalo, aparecerá directamente en tercera posición.

Como digo, el bug es tan viejo como el sub artículos mismo, pero en las últimas semanas ha cobrado relevancia tras el cambio ejecutado por imparsifal que manda a la cola general todos los envíos de los subs. Así, dos envíos míos han saltado a portada general por culpa del bug. Son éstos www.meneame.net/m/Artículos/discusion-fachosfera-sobre-resistencia-ar y www.meneame.net/m/Artículos/doble-demagogia-sobre-colegio-hijos-pablo

Por otro lado, antros de la deep web donde se reúnen los antivacunas trumpistas, como mediatize, se han hecho eco de la situación (difundiendo, como no podía ser de otro modo, teorías conspiranoicas al respecto) www.mediatize.info/tema/ORANGETERAPY/meneame-abogadro-contraalgoritmia

El motivo de que el bug me haya pillado desprevenido es simple: antes, un artículo mío podía tardar 1 o 2 horas en llegar a la portada del sub. Yo estaba acostumbrado a mandarlo y luego editarlo con calma para corregir erratas en la media hora siguiente, con la certeza de que no llegaría a portada del sub. El problema es que, al ir ahora a la cola general y tener una enorme visibilidad, el artículo llega a portada del sub muy muy rápido, y en ambos casos lo hizo mientras yo tenía abierta la pantalla de edición. Cuando le di a guardar con los cambios, ya había saltado a portada del sub sin que yo lo supiese.

Por mi parte, ya lo tengo controlado y me aseguro de corregir cualquier errata antes de enviar para que no vuelva a saltar el bug. Pero otros usuarios lo desconocen. Es lo que ha pasado con este interesantísimo artículo de Torrezno www.meneame.net/story/nos-estan-metiendo-hoy-vota-1 Lo ha editado sin conocer las consecuencias y ha saltado a portada general en una posición desventajosa (con 6 noticias delante), lo cual le ha quitado muchísima visibilidad.

Queridos dueños, ya conocéis el bug. Ahora...ARREGLADLO!