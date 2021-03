Bueno, amigas, pues ha llegado el día que todas estábamos esperando: he recibido el burofax

Yo de verdad que les agradezco a los abogados de ese señor que me llamó ridícula que velen por la imagen de ese mismo señor y por la de la empresa que me debe 3.952,55 €, como ellos mismos reconocen en el burofax, pero lo que de verdad mejoraría su imagen sería que me pagaran. Me dicen que he cometido injurias, pero yo solo he dicho que me deben dinero, cosa que a día de hoy y desde 2017 sigue siendo cierta. Dicen también que jamás han negado su intención de pago de la deuda que tienen conmigo, pero la cosa es que no se están dando prisa en…