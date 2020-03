Buck Rogers: Countdown to Doomsday es un videojuego calificado como "RPG-Táctico" de ambientación futurista, donde se mezclan géneros como el Rol y la estrategia, basado en el personaje de ciencia ficción Buck Rogers. Fue desarrollado por Strategic Simulations, Inc. y publicado en 1990 para PC (MS-DOS), Amiga, Amstrad, Commodore 64 y la consola Sega Mega Drive. Inspirado en el mismo universo ficticio que la saga de cómics, novelas y el juego de tablero "Buck Rogers in the 25th Century" (Buck Rogers XXVC) [...]