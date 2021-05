Brutal agresión homófoba en Galicia: "Me preguntaron si era gay y me pegaron puñetazos en el ojo y la cabeza"

"Uno de los de la propia pandilla de chicos me preguntó si era gay, a lo que yo respondí que sí. Seguidamente, uno por uno, me empezaron a pegar 3 o 4 puñetazos en el ojo y en la cabeza mientras me dejaban ciego.En ningún momento estoy dando a entender que porque me peguen por ser homosexual ya es una agresión homófoba, sino por los insultos y por el puñetazo después de declararme gay delante de ellos. Aprovecho para decir que cuando puse la denuncia no pudieron llevar el caso directamente al juzgado porque no hay una ley.