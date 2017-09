Bruselas no tiene "nada nuevo" que añadir sobre Cataluña y no se pronuncia sobre las detenciones. Sobre este asunto, el presidente (Jean-Claude) Juncker ya ha hablado, el primer vicepresidente, Frans Timmermans, también lo ha hecho; así que no tenemos nada nuevo que añadir en este momento", ha zanjado Dombrovskis en una rueda de prensa, al ser preguntado por las detenciones ligadas a la organización del referéndum del próximo 1 de octubre.