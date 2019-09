Bruce Dickinson para un concierto de Iron Maiden por la paliza a un fan

Bruce Dickinson detuvo momentáneamente un concierto de Iron Maiden tras presenciar la paliza de "diez guardias de seguridad" a una persona del público. El evento se celebró ayer en el Tacoma Dome de Washington (EEUU) y el suceso ocurrió supuestamente antes de que Maiden regresara al escenario para tocar los bises. Antes de interpretar "The Evil That Men Do", el cantante dijo a la audiencia que un fan ensangrentado estaba curándose sus heridas en el backstage.