Un brote en la Policía Local de Toledo deja al 10% de los agentes fuera de servicio

El 10% de la plantilla de agentes de la Policía Local de Toledo está fuera de servicio por un brote de COVID. Son 6 agentes los que han dado positivo y 5 más están de cuarentena.Todo el cuerpo de la Policía Local toledana ha sido sometido a pruebas PCR, no ha dejado más positivos.Se investiga el origen del brote. Y es que hay algunos agentes que no habrían contagiado de la misma manera porque no han compartido espacios comunes o turnos. Todos los agentes se encuentran bien, con los habituales síntomas del COVID y se recuperan en casa.