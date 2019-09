Bronca entre el alcalde de Madrid y Ortega Smith ante los periodistas por la violencia de género

El partido de ultraderecha Vox se ha apartado del minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid por el último caso de violencia machista sucedido en la capital. Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, no sólo no ha querido participar en él, sino que ha posado con una pancarta en la que se puede leer lo siguiente: “La violencia no tiene género. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar”.