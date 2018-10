Brito Arceo: “No tengo nada, me van a desahuciar y no me avergüenza tener que pedir al Ayuntamiento una bolsa de comida”

Entrevista con el exárbitro y exconcejal. ¿Quién o quienes arruinaron su vida deportiva? “Sin duda, el periodista José M García [...] llamó a unos abogados para influir en una decisión judicial en mi contra." ¿Sus negocios fueron producto de una mala gestión o de una sociedad equivocada? “...las personas que llevaban las empresas tenían buena voluntad, pero quizás no tenían la experiencia para un proyecto empresarial de tan alto nivel. No obstante, todos los problemas y las deudas me vinieron a mí, ya que yo era el administrador único”.