El artículo "Britney Spears’ Shocking Testimony Confirms That She is Truly an Industry Slave", en el que hay un enlace al video con la declaración, analiza el testimonio de la cantante y pone de manifiesto lo que algunos temían --recuerdo el hashtag #freebritney de no hace tanto, www.msn.com/en-us/music/celebrity/longtime-supernumberfreebritney-acti --: durante lustros se han aprovechado de ella y ha vivido controlada y explotada.