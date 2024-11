La British Library vuelve a publicar sus manuscritos: Sobre bestiarios medievales II

Este artículo viene de:

Nota: He añadido enlaces a las versiones dezoomificadas para poder enlazar folios concretos de la British Library. Una vez se ejecuta el programa de teselado, son imágenes muy grandes, de unos 50-70 MiB. Están marcadas con "⚠️". De momento, es la única forma de "enlazar" folios concretos. No parece ser totalmente compatible con móviles (yo no lo intentaría en una conexión con datos o si el móvil es antiguo).

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Misceláneo. Bestiario de la familia francesa: Bestiaire de Philippe de Thaon

: Misceláneo. Bestiario de la familia francesa: Bestiaire de Philippe de Thaon Fecha de creación : Mitad del siglo XII a mitad del siglo XIII

: Mitad del siglo XII a mitad del siglo XIII Lugar : Inglaterra

: Inglaterra Idioma : Francés anglonormando

: Francés anglonormando Materiales : Pergamino

: Pergamino Dimensiones : Alto × ancho: 24,5 × 18 cm

: Alto × ancho: 24,5 × 18 cm Contenidos : ff. 1r-82v : Philippe de Thaon: Computus. ff. 41r-82v : Philippe de Thaon: Bestiaire

: : Philippe de Thaon: Computus. Caligrafía : Protogótica

: Protogótica Ilustraciones: No. Se dejaron espacios para las ilustraciones pero nunca se completaron

BL Cotton MS Nero A V, Bestiaire de Philippe de Thaon: folio 41r (Imagen en gran tamaño ⚠️). Es el primer folio de la obra

Descripción

Se trata del bestiario más antiguo en francés. Fue compuesto entre 1121 y 1135 por Philippe de Thaon, un poeta anglonormando del que sabemos muy poco y lo que sabemos es por su propia pluma. El bestiario tiene 3194 líneas. Él mismo dice que lo tradujo del latín. Se especula con que usara un Bestiario de la Primera Familia (B-Is) como el Bodleian Library, MS. Laud Misc. 247 (Bestiary.ca).

Primera familia de Bestiarios (B-Is)

La Primera Familia consta de manuscritos que se basan en la versión "B" del Physiologus con la adición de extractos del Libro XII (De animalibus) de las Etimologías de Isidoro de Sevilla. El texto de estos manuscritos sigue el orden y el contenido del Physiologus B, pero (con la excepción de siete capítulos) cada capítulo de la bestia termina con una cita de Isidoro, a menudo atribuida explícitamente a él. Los manuscritos datan de los siglos X al XIII.

Bestiarium incipit

Los íncipit (lit. en latín,"empieza") son las primeras palabras de una obra. Precisamente las primeras palabras de esta obra son Bestiarium incipit quem Philippus Taonensis fecit, "Empieza el bestiario que hizo Philippe de Thaon". La voluta encima de la i de incipit marca la abreviatura "um" y la ſ es una s alta, variante de la s entre dos letras.

BL Cotton MS Nero A V, Bestiaire de Philippe de Thaon: folio 58v (Imagen en gran tamaño ⚠️). Sirenas (Seraines)

Toda la obra tiene huecos para ilustraciones que no fueron completadas. En este folio se muestra parte de la entrada sobre las sirenas a la que falta (en el folio anterior, el recto del folio, 58r) la inicial adornada y la ilustración.

Las partes entre paréntesis proviene del folio anterior y del siguiente.

⚠️ Nota: El original es en francés anglonormando. La traducción está realizada desde una edición en inglés y como tal tiene las deficiencias de la traducción original más las que haya añadido yo.

( [S]ERENA en mer ante, cuntre tempeste cante,

en mer ante, cuntre tempeste cante, E plure en bel tens, itels est sis talens;

E de femme ad faiture entresque la ceinture,

E les pez de falcun, e cue de peissun.

Quant se volt dejuer, dunc chante alt e cler;

Si dunc líot notuners ki naiant hat par mers,

La nef met en ubli, senes est endormi;

Aiez en remembrance çeo est signefiance.)

SERAINES ki sunt, richeises sunt del mund;

ki sunt, richeises sunt del mund; La mer mustre cest mund, la nef gent ki i sunt;

E l´aneme est notuner, e la nef cors que dait nager;

Sacez maintes faiez funt li riche ki sunt el mund;

L´anme el cors peecher, çeo nef e notuner;

L´anme enpechet dormir, ensurquetut perir.

LES richeises del munt mult grant merveil funt;

richeises del munt mult grant merveil funt; Esparolent, e volent, par pez prennent, e noent;

Par çeo del falcun les sereines pegnum;

Li riches hom parole, de lui la fame vole,

E les poveres destreint, e noe quant le faint.

( SERENE est de itel estre, quíil tante en tempeste;

est de itel estre, quíil tante en tempeste; Ceo fait richeise el mund, quant riche hom Áeo funt,

Ceo est canter en tempestes quant riches est sis maistres,

Que hum pur li se pent & ocit à turement.

La sereine en bel tens plure e plaint tut tens;

Quant hume dune richeise, e pur Deu la depreise,

Lores est bel ore, e la richeise plure.

Sacez çeo signefie richeise en ceste vie.)

(La sirena vive en el mar, canta cuando se acerca una tormenta,

y llora cuando hace buen tiempo; tal es su naturaleza;

y tiene la figura de una mujer hasta la cintura,

y los pies de un halcón, y la cola de un pez.

Cuando quiere divertirse, entonces canta alto y claro

si el timonel que navega en el mar la oye,

olvida su barco, y de inmediato se queda dormido;

recuerde que esto tiene un significado.)

Las sirenas son riquezas del mundo;

el mar muestra este mundo, el barco las personas que están en él;

y el alma es el timonel, y el barco el cuerpo que debe nadar;

sabed que muchas veces los ricos que están en el mundo hacen

pecar el alma en el cuerpo, a esa nave y a ese timonel

el alma impide dormir, y además perecer.

Las riquezas del mundo obran grandes maravillas;

Hablan y vuelan, toman por los pies y se ahogan;

por eso pintamos a las sirenas con patas de halcón;

el rico habla, su fama vuela,

Y distrae al pobre, y se ahoga cuando lo fascina.

(La sirena es de tal naturaleza, que canta en la tormenta;

así lo hacen las riquezas en el mundo, cuando el rico hace esto,

es decir, cantar en la tempestad cuando el rico es su amo,

ese hombre por él se aflige y se mata entre torturas.

La sirena en buen tiempo llora y se queja siempre;

cuando un hombre da riquezas y las estima poco por amor a Dios,

entonces hace buen tiempo y los ricos lloran.

Sabed que ese es el significado de las riquezas en esta vida.)

El motivo de que la i y la j lleven un punto encima

Como curiosidad, si se presta atención a las letras "ı" (i sin punto), "m", "n" y "u" se puede observar su extrema similitud. En la sexta línea del segundo párrafo se puede leer "animalia". La combinación "nım" es especialmente difícil de leer, si bien hay otras tipografías donde esto es mucho más extremo, puesto que los hombros de las "m" son mínimas o casi inexistentes, lo que da un aspecto muy compacto. Un ejemplo de una tipografía así es la gótica textualis (de la que hemos visto un ejemplo en el manuscrito 3, BL Additional MS 74236, más arriba). En estas letras los trazos de dichas letras se conocen como "minims". Había hasta ocho letras en total que se podían confundir: "i", "j", "r", "n", "u", "v", "m" y "w".

Este es el motivo por el que se añadió a la "i" y la "j" un punto adicional, lo que mejoraba su legibilidad.

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Miscelánea

: Miscelánea Fecha de creación : Primera mitad del siglo IX

: Primera mitad del siglo IX Lugar : Peterborough, Inglaterra

: Peterborough, Inglaterra Idioma : Latín

: Latín Materiales : Pergamino

: Pergamino Dimensiones : Alto × ancho: 29,5 × 20 cm

: Alto × ancho: 29,5 × 20 cm Contenido fragmentario : Demasiado variado para citarlo todo, generalmente extractos de apenas un folio o menos

: Demasiado variado para citarlo todo, generalmente extractos de apenas un folio o menos Beda: De temporibus

Eugenio de Toledo: Monosticha recapitulationes septem dierum

Isidoro de Sevilla: De natura rerum y Etymologiae

Arato de Solos: Phaenomena (conocida como Aratea)

Plinio: Naturalis historia

Macrobio: In somnium Scipionis

Contenido general : ff. 2r-42r : formaban parte del BL Harley 3667 una obra "científica" sobre "Los nombres de los vientos". ff. 43-203: Pontifical escrito en alemania

: : formaban parte del BL Harley 3667 una obra "científica" sobre "Los nombres de los vientos". ff. 43-203: Pontifical escrito en alemania Ilustraciones : No

: No Escritura: Carolina minúscula

BL Cotton MS Tiberius CI, Aratea: folio 21r (Imagen en gran tamaño ⚠️). Constelación de Aries con texto inscrito

Descripción

Este manuscrito concreto destaca por la presencia en su interior de los fragmentos citados (de Isidoro y Plinio) pero sobre todo del Aratea, el nombre que reciben los manuscritos altomedievales de la obra Phaenomena de Arato de Solos. En ellos quedan reflejadas las primeras representaciones artísticas de las constelaciones en la Europa Occidental.

Tradición paralela

Una tradición presente en muchos bestiarios, obras y enciclopedias medievales es la representación de las constelaciones. Hay cientos y cientos de manuscritos con presencia de estrellas o del zodíaco. El conocimiento proviene del mundo clásico a través de unas pocas obras y no será hasta el siglo XII cuando los europeos redescubran el Almagesto (originariamente, el Mathēmatikē Syntaxis griego de Ptolomeo) que llevaba siglos copiándose por los escribas musulmanes. Un ejemplo de una obra árabe de astronomía: Kitāb Ṣuwar al-kawākib

("El libro de las estrellas fijas") (Bodleian Library MS. Marsh 144, BHD). De hecho ese en concreto es el manuscrito árabe ilustrado más antiguo que se conserva.

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Misceláneo

: Misceláneo Fecha de creación : Siglos IX-XI

: Siglos IX-XI Lugar : Inglaterra

: Inglaterra Idioma : Inglés antiguo y latín

: Inglés antiguo y latín Materiales : Pergamino

: Pergamino Dimensiones : Alto × ancho: 32 × 25 cm

: Alto × ancho: 32 × 25 cm Foliación : 142 folios

: 142 folios Contenidos : Se divide en cuatro partes:

: Se divide en cuatro partes: (1): ff. 5r-10v : Pedro de Potiers (Petrus Pictaviensis), Compendium in Genealogia Christi;

: Pedro de Potiers (Petrus Pictaviensis), Compendium in Genealogia Christi; (2): ff. 11-85r :

: (2A): ff. 20r-74v : Pseudo-Apuleyo, Herbarium. Ilustrado. Comprende:

: Pseudo-Apuleyo, Herbarium. Ilustrado. Comprende: Pseudo-Antonius Musa: De Herba Vettonica liber

Pseudo-Dioscórides: Liber medicinae ex herbis feminis y Curae herbarum

(2B) ff. 75r–82v : Medicina de quadrupedibus, traducido al inglés antiguo

: Medicina de quadrupedibus, traducido al inglés antiguo (2C) 82v-83r : Cuatro recetas escritas por tres escribas diferentes

: Cuatro recetas escritas por tres escribas diferentes (3): ff. 86r-138r : Macrobio, Saturnalia, Libros I-II

: Macrobio, Saturnalia, Libros I-II (4): ff. 139r-141r : Recetas médicas de William Harvey

: Recetas médicas de William Harvey Caligrafía : Minúscula anglosajona (?)

: Minúscula anglosajona (?) Ilustraciones : Sí. Las iniciales se alternan entre azul y rojo

: Sí. Las iniciales se alternan entre azul y rojo Encuadernación: Reencuadernado en 1977

BL Cotton MS Vitellius C III, Herbarium: folio 57v (Imagen en gran tamaño ⚠️). Mandrágora (mandragora) y perro encadenado

Descripción

Misceláneo que contiene muchas obras, de las cuales a nosotros solamente nos interesa la primera parte. Se trata de un Herbario y de un tratado de medicina ambos traducidos al inglés antiguo (aunque subsisten fragmentos en latín, glosados en inglés antiguo).

Cada entrada incluye una ilustración de una planta o un animal, su nombre en varios idiomas, descripciones de las enfermedades que se pueden tratar con él e instrucciones para encontrarlas y prepararlas. Los remedios para las picaduras venenosas estaban marcados con dibujos de serpientes y escorpiones.

Algunos remedios: por ejemplo, para el mal olor corporal hay que hervir alcachofas en vino y el dolor de pecho se resuelve con raíz de regaliz.

Se pueden identificar al menos nueve manos (personas) que participaron en la elaboración de este manuscrito a lo largo de muchos años diferentes.

Mandrágora

La mandrágora es una planta; sus raíces crecen en forma humana, masculina y femenina, y chillan cuando son arrancadas del suelo. Es de gran utilidad en medicina, pero quien oye el grito de la planta muere o enloquece. Debido a sus efectos para conseguirla, era costumbre atar a un perro hambriento a la planta con una cuerda y colocar un trozo de carne fuera de su alcance. Para llegar a la carne, el perro tiraba de la cuerda y arrastraba la planta hacia arriba, mientras su amo permanecía a salvo y fuera del alcance del sonido.

Usos médicos

Otra de las vertientes de los bestiarios y las enciclopedias medievales también tiene una versión paralela en el mundo árabe y se ve de manifiesto totalmente en este Herbario y en la obra Medicina de quadrupedibus. Es el uso de partes de animales como métodos medicinales. Esto se puede ver en la enciclopedia medieval conocida como De proprietatibus rerum de Bartolomeo Ánglicus y en otras obras como Physica de Hildegard von Bingen

Otro de los aspectos destacados en bestiarios y enciclopedias medievales, y que encuentra un paralelo en la tradición árabe, es el uso medicinal de partes de animales. Este enfoque está claramente presente en obras como el Herbario y la Medicina de quadrupedibus. También aparece en la enciclopedia medieval De proprietatibus rerum de Bartholomeus Anglicus y en el Physica; Subtilitatum diversarum naturarum creaturarum de Hildegard von Bingen, entre otros tratados de la época.

Ejemplos por parte árabe son los tratados como: ʿAjāʾib al-Makhlūqāt wa Gharāʾib al-Mawjūdāt (o Las Maravillas de la Creación y los aspectos milagrosos de las cosas que existen) (visor, BHD) del cosmógrafo y geógrafo persa Zakariya al-Qazwini o el Kitāb al-Manāfiʿ al-Ḥayawān (o Libro de las utilidades de los animales) (visor, BHD), traducción de los libros de Aristóteles: Historia Animalium, De Partibus Animalium, De Generatione Animalium. Ese manuscrito fue la fuente de la traducción de Miguel Escoto del De Animalibus.

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Misceláneo

: Misceláneo Fecha de creación : Mitad del siglo XIII

: Mitad del siglo XIII Lugar : Francia

: Francia Autor : Guillaume le Clerc

: Guillaume le Clerc Idioma : Francés normando

: Francés normando Materiales : Vitela

: Vitela Dimensiones : Alto × ancho: 22,5 × 14,5 cm

: Alto × ancho: 22,5 × 14,5 cm Foliación : 74

: 74 Contenidos : (...) 31r-58v : Guillaume le Clerc: Le Bestiaire divin . (...)

: (...) . (...) Caligrafía : Gótica

: Gótica Ilustraciones: Sí. Dibujos sencillos a pluma. Iniciales en color rojo o verde

BL Egerton MS 613, Le Bestiaire divin.

Izquierda : Detalle del folios 34v (Imagen en gran tamaño ⚠️). El pelícano (Pellicanus)

: Detalle del folios 34v (Imagen en gran tamaño ⚠️). El pelícano (Pellicanus) Derecha: Detalle del folio 47v (Imagen en gran tamaño ⚠️). La comadreja (Belette)

Descripción

Se trata de un Misceláneo que presenta una copia del Bestiaire de Guillaume le Clerc, también conocido como Bestiaire divin. Fue escrito alrededor de 1210 o 1211. Esta fecha se deriva de un comentario en el texto de que fue escrito dos años después de que Inglaterra fuera puesta bajo interdicto, lo que ocurrió el 23 de marzo de 1208 por orden del Papa Inocencio III. Es el bestiario en francés más largo, con 3426 líneas.

La calidad de las ilustraciones varía tanto que se piensa que son dibujos realizados por dos personas diferentes (obsérvese las imágenes).

Guillaume le Clerc

No se sabe nada de la vida de Guillaume, salvo lo que dice o da a entender sobre sí mismo en sus escritos. Se considera un clérigo de Normandía. Es posible que haya vivido un tiempo en Inglaterra, pero escribía en el dialecto normando del francés, no en el dialecto anglonormando de Inglaterra.

Bestiario divino

Guillaume dice que su razón para escribir el poema es que los lectores puedan beneficiarse de las lecciones morales de las fábulas animales. El texto parece estar basado en la versión temprana del bestiario latino denominado "B-Is", una combinación de la versión "B" del Physiologus y material de las Etimologías de Isidoro de Sevilla . Las moralizaciones de Guillaume siguen de cerca los ejemplos de esta versión del bestiario, aunque creó algunas de ellas por sí mismo. Seguramente usase la versión del manuscrito BL Royal MS 2 C XII (Bestiary.ca), que nunca ha estado digitalizada.

Otra dos versiones del Bestiaire divin en la British Library son el BL Royal MS 16 E VIII (Bestiary.ca) y el BL Cotton MS Vespasian A VII (Bestiary.ca).

Más información : 10 : Entrada de Bestiary.ca / 11 : Entrada de Bestiary.ca / 12 : Entrada de Bestiary.ca / 13 : Entrada de Bestiary.ca

: : Entrada de Bestiary.ca / : Entrada de Bestiary.ca / : Entrada de Bestiary.ca / : Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : 10 : Enciclopedia (L'Image du monde) / 11 : Miscelánea (con L'Image du monde) 12 : Enciclopedia (L´Image du monde) 13 : Miscelánea (con L´Image du monde)

: : Enciclopedia (L'Image du monde) / : Miscelánea (con L'Image du monde) : Enciclopedia (L´Image du monde) : Miscelánea (con L´Image du monde) Fecha de creación : 10 : 1425-1450 / 11 : 1250-1300 / 12 : 1464 / 13 : 1342

: : 1425-1450 / : 1250-1300 / : 1464 / : 1342 Lugar : 10-11 : Francia / 12 : Países Bajos (Brujas) / 13 : Francia o Inglaterra

: : Francia / : Países Bajos (Brujas) / : Francia o Inglaterra Autor : Gossuin de Metz

: Gossuin de Metz Idioma : Francés

: Francés Materiales : 10-11 : Pergamino / 12 : Papel / 13 : Pergamino

: : Pergamino / : Papel / : Pergamino Dimensiones : Alto × ancho: 10 : 24 × 17,5 cm / 11 : 16,5 × 11,5 cm / 12 : 28 ×20,5 cm / 13 : 23 × 14 cm

: Alto × ancho: : 24 × 17,5 cm / : 16,5 × 11,5 cm / : 28 ×20,5 cm / : 23 × 14 cm Foliación/contenidos :

: 10 : 108. ff. 1* + 2* + 3* + 108 (+ 3 hojas de guarda de papel sin folio + 2 hojas de pergamino después del f. 2* + al principio y al final). (Todo) : Primera redacción en verso de L'Image du monde.

: 108. ff. 1* + 2* + 3* + 108 (+ 3 hojas de guarda de papel sin folio + 2 hojas de pergamino después del f. 2* + al principio y al final). : Primera redacción en verso de L'Image du monde. 11 : 117. 1r-70r : Segunda versión en verso de L'Image du monde. 73r-96r : Fábulas de María de Francia.

: 117. : Segunda versión en verso de L'Image du monde. : Fábulas de María de Francia. 12 : 152. Versión en prosa L'Image du monde.

: 152. Versión en prosa L'Image du monde. 13 : 237. (...) 1r-120r : L'Image du monde . 121r-122v: Des Grantz Geantz. 123r-236r : Brut en prosa.

: 237. (...) . Des Grantz Geantz. : Brut en prosa. Caligrafía : 10 : Gótica cursiva / 11: / 12: / 13 : Gótica y gótica cursiva.

: : Gótica cursiva / 11: / 12: / : Gótica y gótica cursiva. Ilustraciones : 10 : Sí / 11 : Sí, pero no los animales / 12 : Sí, pero no los animales / 13 : No

: : Sí / : Sí, pero no los animales / : Sí, pero no los animales / : No Encuadernación: 10 : BM/BL de fabricación propia. Cuero verde con detalles dorados; guardas jaspeadas / 11 y 12 : N/A / 13 : Posterior a 1600. Cuero rojo con el escudo de Jorge II y fecha de 1757.

BL Harley MS 334, L'Image du monde: folio 47r (Imagen en gran tamaño ⚠️). Serpiente (serpens) y "centícora" (centycore)

Gossuin de Metz

Gossuin de Metz (o Gautier de Metz) vivió en la región de Lorena, en Francia, en el siglo XIII. No se sabe casi nada sobre su vida. Incluso su nombre es incierto; la mayoría de los manuscritos dicen Gossuin, pero algunos dicen Gauthier. No se conocen las fechas de su nacimiento y muerte, pero escribió L'Image du monde alrededor de 1245 n. e.

L'Image du monde

Su enciclopedia es una recopilación tomada de autores anteriores, como Jacobus de Vitriaco, Honorius Augustodunensis, Alexander Neckam, Ptolomeo y varios otros. Gossuin fue, sin duda, un lector profundamente familiarizado tanto con los clásicos griegos y romanos como con los textos de su tiempo. Aportó poco de elaboración propia en el contenido; incluso la estructura del texto se apoya —aunque de forma vaga— en la Imago mundi de Honorius Augustodunensis. Este tipo de "apropiación" de ideas y organización de autores anteriores era un recurso habitual y aceptado en las enciclopedias medievales, como ya hemos mencionado.

La sección de Geografía contiene todas las descripciones de los animales aunque sólo uno de los manuscritos aquí enlazado está ilustrado. También contiene varios ejemplos de las monstruosas razas humanas que se dice que viven en la India.

La versión original del texto (1245 n.e.) fue escrita en un dialecto franco-normando como un poema rimado de 6594 líneas octosílabas (BL Harley MS 334). En 1247 se produjo una segunda versión en verso, con 4000 líneas adicionales (BL Harley MS 4333); estaba dividida en dos partes en lugar de tres. También existe una versión en prosa (BL Royal MS 19 A IX), probablemente escrita en la misma época que la primera versión en verso. La versión en prosa sigue de cerca a la primera versión en verso en contenido y estructura.

El famoso¹ William Caxton tradujo la versión contenida en el BL Royal MS 19 A IX al inglés en su libro de 1474 Mirrour of the World.

¹: Por romper la ortografía inglesa, en palabras de RobWords.

Seres incluidos

No iba a hablar de las criaturas incluidas aquí puesto que son muchas cosas ya pero, según iba traduciendo el inicio del pasaje (que corresponde con el inicio del capítulo titulado "Serpientes y bestias de la India"), no salía de mi asombro. La primera criatura es una raza de "serpientes que tienen tanta fuerza que dominan y capturan a ciervos y gamos". Aunque parezca un dragón, la frontera entre serpiente y dragón no está nada definida en esta época. Y, después, un batiburrillo de seres mezclados.

Habla de la centícora, el eale y la leucrota, aunque sin usar explícitamente los nombres de estas últimas dos.

Curiosamente, la centícora, que en otros textos suele identificarse como una variante del eale, aparece aquí con los rasgos de la leucrota (mezcla de león, caballo "y una voz que suena como la de un ser humano").

David Badke lo achaca a un error. Yo considero que quizás el autor está pensando en la centícora como en un ser diferenciado. Un punto a favor de la interpretación de que es un error es que hay muchísimas transposiciones en el orden de los seres e ilustraciones incluidas describiendo a animales que no corresponden en otros códices del L'Image du monde, como en el H. 437 (enlazado más abajo). Un punto a favor es precisamente que dicha diferenciación entre centícora y eale se conserva en otros manuscritos.

La descripción del eale coincide al cien por cien (una bestia con dos cuernos que puede mover independientemente) y a continuación viene la descripción de la leucrota (boca tan ancha que la abertura se extiende de una oreja a la otra), pero con la incorporación de unos cuernos que no aparecen en ningún otro texto ni iconografía.

Después de estos tres animales se menciona a la mantícora y a un toro de tres cuernos llamado Bues y posiblemente equivalente al Odontotyrannos.

Una confusión habitual y el Bestiario de Beauvois

Esta confusión entre criaturas, ya comentada anteriormente, tiene numerosos paralelos, incluso en el caso de esta misma criatura. Al describirse en secuencia –con la leucrota justo después del eale– se le asigna al eale la capacidad de imitar la voz humana, una característica propia de la Leucrota (y que también se asocia, correctamente, con la hiena). Así aparece en el Bestiario de Pierre de Beauvois (o Li livres des natures des bestes) . No se sabe nada de la vida de Pierre. Escribió algún tiempo antes de 1218 (aunque se llamaba a sí mismo "traductor") un bestiario basado en una versión del Physiologus. A su vez su bestiario presenta dos versiones: una larga con 71 capítulos y otra corta con 38. No se sabe cuál fue anterior.

En la British Library no hay ningún Bestiario de Pierre de Beauvois así que os dejo una alternativa aprovechando que el manuscrito mencionado también contienen una copia del L'image du monde. De hecho, muchos de los animales descritos en L'Image du monde también aparecen en el Bestiaire de Pierre de Beauvais.

Epopeyas ilustradas

Los dos componentes adicionales del BL Royal MS 20 A III son el Des Grantz Geanz (De los Grandes Gigantes), de apenas cuatro folios y prólogo generalmente del Brut en prosa en francés ("French Prose Brut"). Son otro ejemplo de manuscritos muy interesantes: los que contienen épicas historias narradas de manera doble, tanto en texto como en finísimos miniados. Otros ejemplos podrían ser el Historia Regum Britanniae, los Romances de Alejandro como el llamado La vraie hystoire du bon roy Alixandre ("La verdadera historia del buen rey Alejandro") del cual en el BL Royal MS 20 B XX hay una increíble versión (aún no recuperado del hackeo) o el Livres des Merveilles du Monde, un relato de los viajes de Marco Polo (ya en 1298) o el Viajes de Juan de Mandeville. Es frecuente que en estos relatos aparezcan de manera profusa también las especies de razas monstruosas del este.

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Bestiario de la Segunda Familia. Bestiario Harley

: Bestiario de la Segunda Familia. Bestiario Harley Fecha de creación : c. 1230-1240

: c. 1230-1240 Lugar : Salisbury (?), Inglaterra

: Salisbury (?), Inglaterra Idioma : Latín

: Latín Materiales : Vitela

: Vitela Dimensiones : Alto × ancho: 30,8 cm × 23,2

: Alto × ancho: 30,8 cm × 23,2 Foliación : 74

: 74 Caligrafía : Gótica textualis semi-quadrata

: Gótica textualis semi-quadrata Ilustraciones: Sí. 106 miniaturas en marcos cuadrados

BL Harley MS 4751: folio 12r (Imagen en gran tamaño ⚠️). Ciervos (cervi)

Descripción

Es un bestiario de la segunda familia. Contiene añadidos del Topographia Hibernica (Topografía de Irlanda) de Gerald de Gales. Es un bestiario de lujo, las ilustraciones son de muy alta calidad. Contiene fragmentos del Aviarium de Hugo de Folieto.

Otra marginalia

Los márgenes no sólo se decoraban con ilustraciones a veces no relacionadas con el texto (denominadas marginalia) sino que también alojaban referencias bibliográficas (cfr. 1. BL Add MS 11283, en la primera parte) o incluso anotaciones para guiar al ilustrador como en este caso, donde pone hic est cervi ("Aquí va el ciervo").

Izquierda (disposición horizontal) : BL Harley MS 4751: folio 3v (Imagen en gran tamaño ⚠️)

: BL Harley MS 4751: folio 3v (Imagen en gran tamaño ⚠️) Derecha (disposición vertical): Bodleian Library MS. Bodl. 764: folio 6v

Paralelismos

Es muy similar al Bodleian Library MS. Bodley 764 (Bestiary.ca). Aunque las ilustraciones utilizan unos colores algo más apagados, aún así siguen siendo muy lujosas. En la imagen de arriba vemos el capítulo del tigre, donde un caballero utiliza un espejo para engañar a una madre tigre y llevarse a su cachorro: los tigres son tan rápidos que sin esta argucia no podrían llegar a robar ningún cachorro. El caballero cuando lanza el espejo provoca que la madre piense que su cría está dentro y detiene la persecución para cuidar de ella.

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Bestiario de la Primera familia

: Bestiario de la Primera familia Fecha de creación : Principios del siglo XII

: Principios del siglo XII Lugar : Inglaterra

: Inglaterra Idioma : Latín

: Latín Materiales : Pergamino

: Pergamino Dimensiones : Alto × ancho: 24,5 × 15 cm

: Alto × ancho: 24,5 × 15 cm Foliación : 16

: 16 Caligrafía : Protogótica

: Protogótica Ilustraciones: Sí. Sólo 29 ilustraciones de las 44 entradas. El resto sin completar

BL Stowe MS 1067: folio 3r (Imagen en gran tamaño ⚠️). Inusual hiena alada, respirando lo que parece ser fuego

Descripción

Un bestiario de la Primera familia. Deriva de la versión B del Physiologus y con añadidos de las Etimologías (Etymologiae) de Isidoro de Sevilla. Tiene veintinueve dibujos sencillos en pluma y tinta, algunos con toques de color, de los animales descritos.

A partir del folio 9r las ilustraciones no se completaron.

Más información : Entrada de Bestiary.ca

: Entrada de Bestiary.ca Tipo de manuscrito : Misceláneo

: Misceláneo Fecha de creación : Siglo X-XI

: Siglo X-XI Idioma : Latín/griego

: Latín/griego Materiales : Pergamino

: Pergamino Dimensiones : Alto × ancho: 27 × 19,5 cm

: Alto × ancho: 27 × 19,5 cm Foliación : 205

: 205 Contenidos : ff. 103v-105v : Liber monstruorum de diversis generibus

: Liber monstruorum de diversis generibus Caligrafía : Carolina minúscula

: Carolina minúscula Ilustraciones: No

BL Royal MS 15 B XIX, Liber monstruorum de diversis generibus: folio 104r (Imagen en gran tamaño ⚠️). Se menciona varios seres humanoides monstruosos: (...) Colosos, (...) Faunos, Sirenas, Hipocentauros, Hombres duplicados, (...) Onocentaurus, Cíclopes, Hercúleos, Cinoféfalos (...)

Descripción

Apenas 5 folios, donde se citan numerosas razas monstruosas, pero que nos sirven de ejemplo para ver el pautado, un paso previo fundamental a la hora de realizar un manuscrito.

British Library Royal MS 20 B XX (Bestiary.ca), La vraie hystoire du bon roy Alixandre: folio 80r: Alejandro se encuentra con Hombres sin cabeza con caras en sus torsos (Blemmyae).

Pautado

Si nos fijamos detenidamente, las líneas de minúsculas carolinas están sobre pequeñas líneas, como si fuera un cuadernillo actual. Obviamente, al ser un manuscrito, todas las líneas presentes en un folio debían calcularse y trazarse previamente, para guiar la composición. Una de las más visibles son las cajas de justificación, que en diferentes manuscritos son lo único que queda del pautado. Las caja de justificación marca los márgenes e indica el espacio interior donde se puede escribir. En este ejemplo podemos ver también las líneas marginales denominadas como encuadre, así como el lineamiento, las líneas horizontales de las que hablábamos antes y que guían la escritura.

En la parte superior derecha podemos ver como una palabra sobrepasa la línea de justificación e incluso la línea marginal.

Seres incluidos

Un dato curioso de los seres mencionados que incluyen gigantes o seres híbridos griegos conocidos hasta la actualidad (o los cinocéfalos, menos conocidos, que consisten en humanoides con cabeza de perro) es la distinción que se realiza entre los diversos tipos de centauros. En la imagen se menciona el hipocentauro y resulta que es el que nosotros conocemos simplemente como centauro. Es el onocentauro, un ser humano, mezclado con un onagro que simboliza la lujuria, el ser más presente en los bestiarios medievales. La proporción de bestiarios que incluyen hipocentauros a la que incluye centauros es de 8 a 1.

BSB Cod.gall. 16 (Bestiary.ca), Salterio de Isabel de Francia: Detalle del folio 11r. Dos onocentauros

Bestiaire d'amour

En relación con los bestiarios, prácticamente sólo ha quedado por mencionar el Bestiaire d'amour de Richard de Fournival. En la British Library no hay ningún ejemplar. El Bestiario de Richard de Fournival no es un bestiario tradicional. En lugar de utilizar características animales para ilustrar una enseñanza moral o alegórica, utiliza temas y animales del bestiario para defender su causa ante una dama anónima a la que dice amar, pero que no lo ama a él. Es decir, pertenece al género lírico del amor cortés.

Existen al menos cuatro versiones: la original, la versificada y el response, que fue "escrito por una mujer de una capacidad excepcional que podía razonar con coherencia y argumentar con estilo; su formación filosófica difería notablemente de la del Maestro Richard; y su defensa feminista de la mujer puede haber estado dirigida específicamente a Richard de Fournival". Hay manuscritos con varios responses diferentes de los que no se sabe el autor. También hay una versión en rima rítmica denominado Bestiaire d'Amour rimé.

Fue traducido al alemán al italiano y al neerlandés medio.

Conclusiones

Esto es un simple análisis de los manuscritos disponibles actualmente y relacionados con el ámbito de los bestiarios y enciclopedias medievales. Hay muchos otros manuscritos en la British Library con su propio interés. Además, cada manuscrito de los analizados brevemente es todo un mundo en sí mismo. Os invito a que exploréis el manuscrito que más os haya gustado y si tenéis preguntas las hagáis.

¡Hasta la próxima!