Los británicos se enfurecen por consejos para ahorrar energía: "¡Perdemos nuestro nivel de vida!"

Sin embargo, no era el carácter consumista del artículo lo que provocó la ira de los lectores de The Daily Mail, sino su manera de pintar la tragedia nacional como algo cotidiano. Su cinismo descarado ante los problemas de millones de ciudadanos que están congelándose en sus casas y no pueden permitirse el lujo de la calefacción con los precios actuales. "De mi generosa pensión de vejez de 137 libras a la semana, ¿no puedo permitirme la calefacción? ¿Si hace frío me siento en la biblioteca o viajo en autobús todo el día para mantenerme caliente