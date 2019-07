Los británicos empiezan a construir balcones rudimentarios en sus propias casas para no tener que viajar

En preparación para el Brexit, momento a partir del que tendrán más difícil acceder a los preciados balcones del sur de Europa, los británicos han empezado a construir unos balcones propios por todo el país. “Los balcones españoles no van a estar ahí para siempre, es momento de demostrar que nosotros también sabemos construir estructuras desde las que saltar al vacío, no necesitamos a los europeos absolutamente para nada”, decía esta mañana Boris Johnson, que planea hacerse con el liderazgo conservador y promete que ya no habrá más prórrogas.