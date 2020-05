Breve hitoria del "Perpetuum mobile" [ENG]

Probablemente, nada en la historia fue examinado tan a fondo y consistentemente como un "motor eterno". Pero no tenemos muchos rastros, ya que el fracaso nunca fue documentado. Además, desde que la Academia de Artes y Ciencias de París en 1775 afirmó que el perpetuum mobile es una "máquina que nunca funcionará", el mundo de la ciencia no habla mucho sobre este tema. La discusión sobre el perpetuum mobile se dejó a los entusiastas y optimistas, y la ciencia oficial abandonó este tema, lo que no significa que el trabajo se haya detenido.