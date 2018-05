Breve historia de la rivalidad entre Gnome y KDE

Ante todo quiero dejar muy claro que la intención de este artículo no es que nadie se rompa la cara. No lo hacemos con temas tan importantes y sublimes como la crisis económica y la corrupción, que es el pan de cada día desafortunadamente, pues no lo vamos a hacer por algo que al fin y al cabo, y en la mayoría de los casos, pertenece al mundo del entretenimiento, y en otros a la relación laboral, claro. Sea como fuere, los tiempos van cambiando y no podemos hablar en estos momentos sobre KDE y GNOME como se hablaba hace escasamente 5 años atrás