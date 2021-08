Brecha salarial. ¿Final de un mito?

Quién no ha escuchado hablar alguna vez de la ‘brecha salarial’. Sobre la misma se ha discutido hasta el hartazgo, y no se ha llegado a un consenso (al menos no en la opinión pública). Hay quienes dicen que es un mito de proporciones épicas, y hay quienes dicen que es una de las discriminaciones sistemáticas a las mujeres más persistentes que existen. Es por esto que, desde una actitud escéptica, hemos decidido abordar el tema, ya que creemos que este es un debate que debería resolverse de una vez por todas.