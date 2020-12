En los últimos diez años, el porcentaje de hogares españoles sin conexión a Internet de buena calidad ha bajado del 40% al 5%. Sin embargo, existe una segunda brecha digital que va más allá de la conexión y los equipamientos tecnológicos: en 2020, el año de la pandemia, un 22% de los españoles no ha buscado información en Internet, un 24% no ha enviado o recibido correos electrónicos y un 38% no ha usado la banca electrónica.