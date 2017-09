BQ, tras dos baterías incendiadas: esto no es un caso como el Note 7  

El caso de una chica cuyo móvil entró en combustión no es, como decía la compañía "un caso aislado". Se ha dado otro episodio, también en Euskadi. Ahora investigan las razones.- Ocurrió el pasado 24 de agosto, X.B., natural de San Sebastián, iba en su moto cuando se percató que su BQ Aquaris M 5.5 había empezado a arder. “Rápidamente me quité el pantalón y me tuve quedar en calzoncillos”, comenta este abogado de 39 de años de edad. Lo rápido de su reacción evitó posibles quemaduras, a pesar de que el teléfono quedó calcinado.