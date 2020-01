Y eso no es todo, aparte de la crítica también avisa de que no sabe si acabará la legislatura con el PP y hace un reclamo: "Necesito que me dé apoyo el partido, si lo hacen ya veremos qué hago". Aunque no niega su firme convicción de seguir al ayuntamiento: "Yo soy concejal, tengo 37.000 votos y eso es mío", recuerda Bou que es independiente en el Partido Popular.