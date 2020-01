Bots de VOX (¿tenemos un problema?)

No es ningún secreto que Steve Bannon asesora a VOX. Y tampoco es ningún secreto cómo opera Steve Bannon. Entre sus movimientos elementales está la colonización de los comentarios de los medios de opinión más visibles, para dar la impresión de que su causa es mayoritaria. Hay medios cuyos comentarios ya han destruido: basta darse un paseo por El Mundo para constatarlo. Pues bien: escribo esto porque no me cabe duda de que intentan hacer lo mismo aquí, en Menéame. Me explicaré.

Aunque llevo solo un año como miembro de la página, he pasado muchos años siguiéndola en silencio, leyendo sus comentarios y sus noticias. Menéame es mayormente de izquierdas, eso es un hecho. Pero siempre ha habido usuarios de derechas, o centrados, o liberales, que han podido expresarse por aquí sin problema. También ha tenido sus trolls míticos de todos los colores y hay por acá radicales de izquierdas muy turbios. Sin embargo, puedo decir que he frecuentado muchos foro, y creo que Menéame es uno de los sitios más equilibrados y respetuosos. Incluso a pesar de los conflictos que puedan surgir de cuando en cuando.

Pues bien: de un tiempo a esta parte (empezó hace un año y cada vez ha ido a más), es más que obvio que tenemos una invasión de bots de VOX. No porque yo lo diga, sino por la proliferación de usuarios recién incorporados que repiten, de modo pasmosamente sistemático y simultáneo, estas pautas:

1- No envían noticias jamás, o envían algunas pocas noticias random para ganar karma

2- Intoxican todos los envíos con comentarios que no vienen a cuento sobre comunismo, sobre ZP o sobre chavismo. Un constante "y tú más" contra la izquierda sistemático y machacón, que arruina los comentarios de cualquier noticia al generar disputas que no llevan a ninguna parte.

3- Son bastante incapaces de establecer un diálogo racional con quienes les replican

4- Están ahí para relativizar todo cuando se envía sobre VOX y para proclamar el Apocalipsis cuando hay una noticia sobre la izquierda

Por supuesto que siempre ha habido usuarios radicales por acá. Y que estas cuatro prácticas son practicadas por muchos usuarios habituales. Pero no siempre, ni todas a la vez. Por primera vez en la página parece que hay detrás un comando o un grupo organizado. Y no resulta extraño pensarlo: como digo, así funciona la táctica electoral de Steve Bannon allá donde ha intervenido.

Como es lógico, cada cual tiene su opinión. Y hay imbéciles de izquierda, de derecha y de centro. Pero debemos distinguir entre el ideologizado corriente y el que entra aquí para reventar el propio funcionamiento de los comentarios con un fin ulterior.

Me preocupa la repentina aparición de gente que, literalmente, no tiene nada que aportar salvo sus insultos, sus negativos y su propaganda. Y más todavía cuando lo hacen de manera organizada. Ya han sido muchas las cuentas baneadas, pero al día siguiente aparecen otras tantas para reemplazarlas.

Como consecuencia de ello, esta página ha tenido pérdidas muy notables. No sé si por eso, pero se nos fue el grandísimo Livingstone85 , uno de los usuarios más generosos, responsables y lúcidos que han pasado por acá:

www.meneame.net/m/Artículos/livingstone85-ha-ido

También se las piró Nemorian , que llevaba por acá unos cuantos años:

www.meneame.net/m/Artículos/adios-a-todos

Son los dos que recuerdo porque dejaron su marcha por escrito, pero habrá muchos más muy importantes en los que no habremos reparado. Ambos se fueron hasta los cojones.

También se fue el gran Karmo, sabe Dios por qué.

www.meneame.net/user/karmo/conversation

Por sanidad de la página y por calidad, deberíamos velar porque los usuarios que aportan, estemos o no de acuerdo con sus ideas, se queden y comenten y debatan. Al margen de su ideología. A mí, por ejemplo, me agota el "Cansivox" de @JavierB, pero no podría imaginar la página sin él, porque me parece un usuario que aporta mucho y que es un tipo divertido e inteligente. Igual con muchos indepes. Yo soy de izquierdas (y totalmente anti indepe; si me conocéis lo sabéis), pero no concibo la página sin @Robus, y me jode mucho que Karmo ya no esté.

Porque yo no juzgo usuarios, juzgo comentarios. Porque no vengo aquí a soltar mi mierda (aunque a veces lo haga), sino a aprender y a dialogar, y a expresar con sensatez lo que pueda.

Si no nos tomamos en serio la invasión de bots y de voxemitas repentinos que nos radicalizan y que quieren hacerse con la página, esto se va a tomar por culo. Y no es difícil: si diez o quince radicales de VOX entran aquí y votan negativo a todo cuanto les place, adiós la página entera. Insisto: ya se han cargado varios medios.

(Ojo: también hay gente de VOX ahora mismo muy inteligente, muy sagaz, que sabe cómo opinar y cómo intervenir y qué replicar, por supuesto. Se me pasan por la cabeza algunos usuarios muy activos. Mis respetos: esa es la gente de VOX que merece la pena conservar en la página. Es la menos, también).

Pero, o ponemos un dique, o los malos usuarios reemplazarán a los buenos usuarios (con independencia de sus ideas). Y la sinrazón habrá sustituido al sano debate, y los números se habrán impuesto a la calidad.

A quienes estamos aquí de buen rollo, quienes dialogamos y quienes hacemos de esta página un sitio de referencia… nos cuesta absolutamente nada cerrar nuestra cuenta y largarnos. Yo llevo un año y, sinceramente, me lo estoy pensando.

Eso es algo que debería hacer reflexionar a los administradores. La calidad de la página, de que no se convierta en una bazofia, pende de un hilo.

En fin, en resumen: ¿A alguien se le ocurre cómo salvar a la página de estos problemas? ¿Soy yo, que estoy enajenado, o esto está sucediendo de verdad? Porque por mucho que los neguemos están aquí. Y creo que limpiar las intoxicaciones y exigir respeto y calidad en los comentarios es algo que no puede perjudicar a nadie.