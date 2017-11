Seguro que conocéis 'Born in the USA', una canción de Bruce Springsteen publicada en 1984. Se trató, sin duda, de un himno controvertido.Bruce Springsteen, una de las más grandes y representativas figuras de la música estadounidense, publicaba su álbum “Born in the USA”, cuyo single homónimo se convertiría en todo un himno del pueblo norteamericano y sería considerada la canción más representativa del espíritu estadounidense.