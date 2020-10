Bomberas denuncian que sus pruebas son exageradas: "El ejercicio de la cuerda es lesivo y no demuestra nada"

Creen que la exigencia en las pruebas físicas a las bomberas es exagerada. No se piensa en las características físicas femeninas: "Solemos tener más grasa y nos cuesta más crear músculo". Luego hay pruebas obsoletas como la cuerda: "Es una prueba extremadamente lesiva y no demuestra nada. Hoy en día no hay cuerdas ni cucañas. Las barras por las que se bajan no existen".