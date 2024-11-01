edición general
Un bombardeo israelí mata al primer ministro de los hutíes

Un bombardeo israelí mata al primer ministro de los hutíes  

Otros miembros del gabinete resultaron heridos de diversa consideración y reciben tratamiento médico. El presidente Mahdi al Mashat ha nombrado como sucesor a Mohamed Ahmed Miftá, hasta ahora vice primer ministro

Comentarios destacados:    
Esku #9 Esku
#7 No es un insulto, idiota si lo seria, y no es para nada lo que quiero decir. No se de donde sacas tu afirmacion de que los antiinmigracion apoyan los bombardeos de los paises que citas, puede que los haya, pero los motivos para estar en contra del panorama migratorio actual son diversos y no por ello, ni remotamente, tiene relacion con apoyar bombardeos.
5
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#9 Vox apoya a Israel

KO
1
Esku #16 Esku
#11 Tienes pinta de ser de los que siempre tienen razon. Yo no apoyo a vox, ni remotamente, e insisto, vox es un sector de gente, no la totalidad de los que tienen quejas o estan en contra de la inmigracion o modelo migratorio. Es tan absurdo como decir que los que estan en contra del capitalismo actual son ultraizquierda comunista porque parte de este movimiento se aloja en este pequeño grupo.
1
NPCMeneaMePersigue #17 NPCMeneaMePersigue
#16 Estás llevando un problema general a algo individualizado para distraer la atención

Soy la cabra, eso conmigo no funciona. Si esto es tu trabajo, en breve te sustituye la IA
0
Andreham #12 Andreham
#9 No es el hilo, pero el único motivo para estar en contra de la inmigración es hacerse el duro con alguien más débil que tú porque no tienes los huevos a pelear con alguien más fuerte.

Si los Israelis no bombardeasen países, por ejemplo, mucha de esa gente no se iría a otros sitios.

Si el capital (del que los Israelis tienen bastante) no dominase el mundo, no estaría aceptado odiar al que viene a trabajar porque "baja los sueldos" cuando la culpa de que los sueldos se mantengan…   » ver todo el comentario
1
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Todos los "antiinmigración" ahora apoyan los bombardeos en oriente medio de Gaza, Cisjordania, Líbano, Yemen, Siria

Y luego cuando vienen atacan a esos inmigrantes. De esta manera tienen mano de obra barata y si a ese le pagan una mierda pa que te pago a ti bien.

Una forma de mantener a la gente pobre.
2
Esku #6 Esku
#2 No digas idioteces. Yo soy uno de esos "antiinmigracion" (y hay matices en eso) y detesto lo que esta pasando.
2
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 Y como tengo razón y pica, me insultan. Gracias por confirmar
1
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#10 tu mismo en #2 justificas un asesinato por motivos religiosos y de paso blanqueas los genocidios y holocaustos israelíes. Pero el que está mal soy yo.

Bien, soy la cabra, te espero en el paraiso
0
Pertinax #3 Pertinax *
Ya está en el paraíso con sus 72 cabras.
4
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 dijo pedolandia
1
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Denúnciame a los Comités Antifascistas Unidos de Villalpando.
0
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue *
#5 Te has leído mis comentarios, mis notas y te las sabes de memoria. Un honor, gracias por el reconocimiento a mi trabajo.

A yo no sé nada de ti. Por eso todos van contra mi, porque no eres nadie y estás enfrente uno de los mejores. 8-D
0
Pertinax #10 Pertinax
#8 Estás fatal, colega.
1
Andreham #14 Andreham
#10 Eres tú el que celebra el asesinato de un alto cargo de un país por una nación que está cometiendo un genocidio e inestablizando una región.

Luego llorarás.
0
Pertinax #15 Pertinax
#14 Eso no hace buenos a estos gañanes.
0
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado *
#15 el meneante medio es binario. Ya deberías saberlo.
2
Pertinax #20 Pertinax
#19 Lo sé, lo sé. Pero así es más divertido.
1
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y para blanquear el asesinato y un posible tercer genocidio los medios titulan que el primer ministro era un "rebelde"
2
#21 guillersk
Botella de champagne.jpg
0
Torrezzno #18 Torrezzno
Solo pudo decir: huiiii tiiooo
0

