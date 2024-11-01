Bollos preñaos con picadillo

Si hay una cosa que tiene Asturias es que todo se celebra comiendo y no hay mejor celebración que las espichas, esas comidas al aire libre con mucha sidra, empanadas, bollos preñaos, huevos duros (los que no sois asturianos me miraréis raro leyendo esto, pero es así)... Los bollos preñaos son uno de esos platos maravillosos de la cocina asturiana, perfectos para llevar al campo, de excursión o lo que se precie. Un bocadillo siempre jugoso que aguanta varios días en su punto.
Por cierto corrijo al del artículo. Las espichas no son al aire libre aunque pueden.
Las espichas son dentro de un llagar, se espichan (abrir) los toneles y ya que andas de bebercio se come.
Lo del huevo cocido correcto, lo más en una espicha!