edición general
9 meneos
66 clics
Bollos preñaos con picadillo

Bollos preñaos con picadillo

Si hay una cosa que tiene Asturias es que todo se celebra comiendo y no hay mejor celebración que las espichas, esas comidas al aire libre con mucha sidra, empanadas, bollos preñaos, huevos duros (los que no sois asturianos me miraréis raro leyendo esto, pero es así)... Los bollos preñaos son uno de esos platos maravillosos de la cocina asturiana, perfectos para llevar al campo, de excursión o lo que se precie. Un bocadillo siempre jugoso que aguanta varios días en su punto.

| etiquetas: bollos preñaos , receta , asturias , cocina
7 2 0 K 170 Cocíname
7 comentarios
7 2 0 K 170 Cocíname
themarquesito #2 themarquesito *
Asturias y Galicia, dicho sea de paso, donde también se celebra todo de manera pantagruélica
2 K 45
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Bollos preñados pero con un chorizo dentro, que cosa mas buena, hasta en las ferias los venden, aunque hay algunos jetas que en vez de meter un chorizo meten dos rodajas y el jumillo de el para que parezca que lo tiene entero.
1 K 33
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#3 prestenme más estos, facilaos mi güela y volaven... Eso si, los de chorizu nun yos faigo ascu ningún.
0 K 13
#6 zaskar
#3 La versión evolucionada es bollo preñado relleno de chorizo + panceta.
0 K 6
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#6 eso es pan con cosas ¬¬
0 K 13
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
De mis favoritos!
Por cierto corrijo al del artículo. Las espichas no son al aire libre aunque pueden.
Las espichas son dentro de un llagar, se espichan (abrir) los toneles y ya que andas de bebercio se come.

Lo del huevo cocido correcto, lo más en una espicha!
1 K 23
#4 A_S
#1 collacio, hay horas para subir estos envíos. Justo a la hora de comer como que no eh :-D
1 K 23

menéame