Boicoteemos Menéame: diez pasos para conseguirlo

Digámoslo alto y claro: estamos hartos de Menéame. Hartos de rojos, de fachas, de machistas, de pro-vacunas, de linuxeros, de... bueno, de gente que tiene opinión. Los administradores no hacen nada por remediarlo, así que va siendo hora de hacer que Menéame caiga y su lugar sea ocupado por otros foros de diálogo como Twitter o la sección de comentarios de Periodista Digital.

Para conseguirlo, la comunidad (de ahora en adelante, nosotros, o vosotros si lo que escribo es algo malo) ha de adoptar estas reglas para conseguir que Menéame cierre. Porque si Menéame ha de cerrar, que sea por sus usuarios, y no por lo que digan cuatro politicuchos de Europa.

Paso 1: usa un bloqueador de publicidad. Se estima que Menéame pierde entre 4 euros y 200.000 euros por usuario/año que use un bloqueador de publicidad. No colabores a que Daniel Seijo se enriquezca con el sitio. Tranquilo, de arruinar su otra web ya se encarga Volkswagen.

Paso 2: menea noticias chorra. Esas noticias saturan la lista de candidatas y nunca suben a portada. Menea cosas como, qué se yo, un pato bailando, o una señora a la que le ha dado un mareo.

Paso 3: invita a gente de sitios chungos. Que venga más morralla. Vosotros podéis conseguirlo. Pegad enlaces a Menéame en el foro del Sport, en el Facebook de la Asociación Cielos Limpios, mandad e-mails a los europarlamentarios con el enlace... Cosas así.

Paso 4: intenta entrar en Menéame lo mínimo posible. No le des visitas. Piensa que con visitar ElDiario, Xataca, ElConfidencial, Público y el diario online del pornógrafo de los tirantes ya tienes tu dosis meneantil diaria.

Paso 5: trolea en los comentarios, pero con moderación, porque un buen troleo podría generar más visitas. Recuerda que hay comodines gastados como hablar siempre en catalán, el T_D_S P_T_S y similares. También puedes traer a colación temas que no tengan nada que ver, como hablar de los cocainómanos de Ciudagramos en un envío sobre trenes soviéticos.

Paso 6: pon faltas de ortografía a tutiplén. Menéame se caracteriza porque parece que los usuarios saben escribir bien. Ay que conseguir de hantebrazo que los comentarios sean hilejibles.

Paso 7: no uses los subs. Todo a actualidad o cultura. O sea, sigue haciendo lo que has hecho siempre. Los subs para los frikis.

Paso 8: no escribas artículos si no es para boicotear el site. Yo escribí uno hace un tiempo y Alexa dice que es el cuarto motivo por lo que la gente ha visitado Menéame en el último año. ¿Cuánta pasta he visto? Cero. Ni siquiera una mísera Cuenta Premium. Y ahí tienes a Escolar, que ni sale en la lista y tiene el prepucio gastado de tanta felación (sí, me permito decir ésto porque no tengo estudios fraudulentos).

Paso 9: propón Pregúntames salvajes. A la de la gestación subrogada la acribillaron, y la web se resintió más que si hubieran invitado a la sección a uno de Gran Hermano VIP. Consigamos traer a Valtonyc, que seguro que se aburre en Bélgica.

Paso 10: el más importante: llama nazi, facha, fascista, franquista, machista, pollaherida, racista, xenófobo y similares al resto de usuarios, a todas horas, en cualquier contexto, y sin contemplaciones. Ahuyentarás a todo tipo de usuario que... que... no venda un Opel Corsa.

(Así a lo tonto, para ocupar espacio en el servidor. ¡Toma boicot!)