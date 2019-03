El boicot AEDE/EMI debe morir hoy

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

He querido que mi primer artículo en Menéame fuera sobre un tema relevante, pero sobre todo que tenga alguna finalidad, poder aportar algo a este portal que llevo frecuentando la friolera de trece años y que tanto me ha aportado. Son muchos los problemas que padece esta comunidad virtual, pero hoy quería centrarme en este en concreto, el boicot AEDE/EMI, y sobre todo intentar marcar un punto de inflexión que podría beneficiar a Menéame y en definitiva a nosotros, sus usuarios.

Introducción

El boicot, del que he sido firme defensor durante estos años, nace como consecuencia de una legislación injusta, de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española de 2014 que implica el pago de una tasa a la Asociación de Editores de Diarios Españoles por enlazar contenido que se considera protegido por derechos de propiedad intelectual. La Ley fue aprobada por el Partido Popular en solitario, aprovechando su mayoría absoluta, y entró en vigor en 2015.

La Comisión Europea estaba estudiando implantar en toda la Unión Europea una legislación común de Propiedad Intelectual, pero España se adelantó y lo hizo rápido y mal. El problema principal de este canon, era su carácter irrenunciable y lo que ello implica, es decir, que incluso aunque un medio (por ejemplo un diario digital) no quiera cobrar a un agregador de noticias (por ejemplo Menéame) por enlazar sus contenidos al considerar que existe un beneficio mutuo, el medio no puede renunciar a cobrar ese dinero.

Las consecuencias son conocidas por todos. En diciembre de 2014, Google España anuncia el cierre de Google News en nuestro país. Unos meses antes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó la tasa, pidió que se eliminara su carácter irrenunciable e incluso sugirió su supresión. Y en Menéame, siendo conscientes de que esta legislación atacaba directamente a nuestra comunidad y convertía a nuestro portal en una de las víctimas de esta ley, los usuarios nos movilizamos y empezamos un boicot a todos los medios pertenecientes a la Asociación de Editores con la finalidad de no enviarles visitas. Ya que el canon era irrenunciable y los propietarios iban a tener que pagar la tasa igualmente, al menos intentar atacarles dónde más duele.

El boicot

Las motivaciones del boicot eran claras, el objetivo también, y en sus orígenes el apoyo fue prácticamente unánime. La efectividad quizás es más discutible. Es obvio que los medios AEDE/EMI han perdido muchas visitas y tráfico web, pero al haber descendido considerablemente el tráfico de Menéame durante estos últimos años, el efecto de ese boicot se ha vuelto prácticamente intrascendente durante los últimos 3 o 4 años. Yo, personalmente, además de apoyar el boicot eliminé de mis favoritos y dejé de visitar medios AEDE y pasé a informarme a través de otros medios que estos últimos años han surgido a la sombra del boicot y han ganado en relevancia.

Este último año las voces en contra de ese boicot se han incrementado. Se han hecho encuestas puntuales en las que se refleja que los que a día de hoy siguen apoyando el boicot son ya minoría (aunque el mayor peso del voto negativo sigue penalizando más), han llegado puntualmente a portada noticias de medios AEDE/EMI a pesar del peso desproporcionado del voto negativo, se critica la pérdida de calidad o de contenidos que implica renunciar a enlazar según que sitios y páginas web y es fácil encontrar notas y comentarios de diferentes usuarios, o incluso de los propios dueños de Menéame, pidiendo tímidamente el fin de boicot que, a día de hoy, solo perjudica a Menéame y, por lo tanto, a todos sus usuarios.

El Artículo 11 de la nueva Directiva de Copyright europea

El Parlamento Europeo tiene planeado votar la última semana de marzo, probablemente el lunes 25, la nueva y polémica Directiva de Copyright, aprobada ya por la mayoría del Consejo Europeo el pasado mes de febrero. Dentro de esta ley, se incluyen los polémicos artículos 13 y 11. Es precisamente este artículo 11, conocido como "impuesto al enlace" el que supone sepultar definitivamente el boicot AEDE/EMI.

Lo que propone este artículo es básicamente que cualquier medio o página web que utilice snippets con contenido periodístico online debe obtener un permiso o licencia de quién lo ha publicado. Este permiso, o licencia aplicaría para los siguientes veinte años. Para el que no sepa lo que es un snippet, hablamos de los famosos enlaces con vista previa que utilizan plataformas como Facebook, Pinterest, Twitter o Google en las que se muestra el titular del enlace, una pequeña vista previa y un pequeño fragmento del contenido, algo similar a lo que hace Menéame, que también se vería afectado por ser un agregador de contenido.

Las consecuencias de esta nueva legislación las explica la activista de internet y eurodiputada del Partido Pirata alemán Julia Reda en su página web, dónde también hay muchísimo más contenido interesante para informarse sobre este tema. Permitidme que no las mencione en este artículo para no alargarme demasiado y por considerarlas irrelevantes con su finalidad.

Por qué debería acabar hoy mismo el boicot AEDE/EMI

Si has tenido la paciencia de leer hasta aquí, tú solo habrás llegado a la conclusión de que, si bien nos podíamos aferrar a que hasta día de hoy el boicot estaba justificado moral e ideológicamente, a partir del próximo 25 de marzo es evidente que no va a servir para nada. La razón es sencilla: esta nueva legislación europea afecta a TODOS los medios y páginas web de internet y no solo a los medios AEDE.

Entiendo que es posible que haya gente en contra de esa legislación europea, yo mismo no tengo clara una opinión todavía al respecto, pero esa es una batalla aparte. Lo que está claro es que este boicot debe finalizar ya porque esa legislación es ya ajena a los medios AEDE, así que he querido escribir este artículo para recoger el testigo de @dseijo, explicaros a todos de forma argumentada porque el boicot ya no tiene sentido, y sobre todo intentar marcar un punto de inflexión que considero necesario para que Menéame vuelva a ser una referencia en Internet y nuestro país.

Así que por mi parte daros las gracias por leer hasta aquí y anunciar que, a partir de hoy y para predicar con el ejemplo empezaré a enlazar y subir contenidos de medios AEDE/EMI si así lo considero y a informar a los usuarios que promueven el voto negativo a esos medios (quizás enlazando este artículo) y a cosechar gustosamente los negativos que ello pueda implicar.

Un saludo.