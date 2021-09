Boeing localiza dos botellines de tequila vacíos en uno de los futuros Air Force One

Boeing no levanta cabeza. Ahora acaba de saberse que se encontraron dos botellines de tequila vacíos en uno de los futuros Air Force One que la empresa está preparando en sus instalaciones de San Antonio en Texas. No ha trascendido en qué parte del avión estaban esos botellines. Pero en cualquier caso es una falta grave contra los protocolos de la empresa, que prohiben tajantemente la presencia de alcohol en sus instalaciones.