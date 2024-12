El bochorno del año: El PP hace un coro en el senado y Bolaños responde "Charlotadas y papagayos"  

Esta no la hemos visto venir: los senadores del PP ha coreado, junto a la senadora Alicia García, cuál Fofito en el circo, sus proclamas contra el gobierno. El ministro de Justicia no ha dado crédito y ha criticado las "charlotadas" del "papagayo" del PP. "Imagínese una portavoz que no hiciera la misma pregunta todas las semanas".