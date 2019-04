El blanqueamiento del fascismo

La normalización de la formación de Abascal no solo consiste en validar las infamias, sino también en silenciar sus escándalos. España es una rara avis. Este fue el único país donde el fascismo no fue arrasado. Aquí, tras 40 años del yugo nacional-católico, la dictadura languideció plácidamente entre las sábanas de una cama y resucitó al día siguiente con el traje impostado de la democracia. En España, el fascismo no vuelve porque en realidad nunca se fue. El PP ha sabido mantenerlo dentro de su espacio electoral.