Björk: se cumplen veinticinco años de "Debut"

Hace casi un cuarto de siglo que Björk rompió la gran baraja del pop. Tras el cierre a The Sugarcubes, sus dotes como solista y productora necesitaban arribar a tierras desconocidas. Y ahí llegó “Debut” (One Little Indian, 93), un disco que este año (en julio para ser exactos) cumple veinticinco años y un eslabón ensamblado para siempre en la gran cadena evolutiva del pop. Cada una de sus once canciones es un hallazgo, así que vamos a analizarlas una por una.