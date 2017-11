El criptomoneda alcanzó un récord de $ 9.033 por bitcoin la madrugada del domingo. El precio aumentó de forma constante durante el fin de semana y superó $ 9.000 a alrededor de 6:40 am GMT (01:40 am ET), Bitcoin acuerdo con el índice de precios CoinDesk. Ahora tiene una capitalización de mercado de más de $ 150 mil millones.