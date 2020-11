Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico [ENG]

La cotización de Bitcoin ha conseguido superar hoy 30 de noviembre los máximos históricos alcanzados en diciembre del 2017. "La importancia de un nuevo récord histórico no debe ser subestimada", dijo Kevin Kelly, cofundador de Delphi Digital y ex analista de acciones de Bloomberg. "Muchos escépticos han denunciado públicamente a bitcoin por no haber alcanzado un nuevo máximo a pesar de un contexto macroeconómico tan favorable, así que esto es otro testimonio del poder de resistencia de Bitcoin".